Ловчев оценил работу Гусева в «Динамо»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о результатах московского «Динамо» под руководством Ролана Гусева.
– Вам нравится работа Гусева в «Динамо»?
– Он только начал, давайте дадим ему поработать.
Конечно, мне нравится, как играет «Динамо». Но что и как будет дальше – вопрос.
Нужно будет смотреть на работу Гусева на дистанции.
- После зимней паузы бело-голубые выиграли 4 матча подряд с общим счетом 14:3.
- Затем они потерпели два поражения кряду – от «Спартака» (0:1) и «Зенита» (1:3).
- Гусева признали лучшим тренером РПЛ в марте.
