Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Самые высокооплачиваемые футболисты и тренеры Серии А

2 апреля, 22:07
3

Французское издание L’Equipe раскрыло размер месячных окладов игроков и тренеров из чемпионата Италии.

Среди футболистов больше всех зарабатывает нападающий «Ювентуса» Душан Влахович:

  1. Душан Влахович («Ювентус») – 1,85 миллиона евро в месяц до уплаты налогов;
  2. Лаутаро Мартинес («Интер») – 1,39 миллиона евро;
  3. Пауло Дибала («Рома») – 1,08 миллиона евро;
  4. Николо Барелла («Интер») – 1 миллион евро;
  5. Хакан Чалханоглу («Интер») / Джонатан Дэвид («Ювентус») / Кевин Де Брюйне («Наполи») – 930 тысяч евро.

Среди тренеров первое место у Антонио Конте из «Наполи»:

  1. Антонио Конте («Наполи») – 1,3 миллиона евро в месяц до уплаты налогов;
  2. Массимилиано Аллегри («Милан») – 800 тысяч евро;
  3. Джан Пьеро Гасперини («Рома») – 800 тысяч евро.

Источник: L’Equipe
Италия. Серия А Милан Наполи Рома Интер Ювентус Де Брюйне Кевин Дибала Пауло Чалханоглу Хакан Барелла Николо Мартинес Лаутаро Влахович Душан Дэвид Джонатан Гасперини Джан Пьеро Аллегри Массимилиано Конте Антонио
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nwn968
1775160552
Урезать зарплату и восстановить лимит на легионеров.Позорище
Ответить
zigbert
1775190932
Из игроков почти все иностранцы. Ну хоть тренеры доморощенные.
Ответить
САДЫЧОК
1775233411
У нас и игроки и тренеры в 2-3 раза больше получают. И также бездарны и игроки и тренеры. Корень зла видимо в другом.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 