Самые высокооплачиваемые футболисты и тренеры Серии А

Французское издание L’Equipe раскрыло размер месячных окладов игроков и тренеров из чемпионата Италии.
Среди футболистов больше всех зарабатывает нападающий «Ювентуса» Душан Влахович:
- Душан Влахович («Ювентус») – 1,85 миллиона евро в месяц до уплаты налогов;
- Лаутаро Мартинес («Интер») – 1,39 миллиона евро;
- Пауло Дибала («Рома») – 1,08 миллиона евро;
- Николо Барелла («Интер») – 1 миллион евро;
- Хакан Чалханоглу («Интер») / Джонатан Дэвид («Ювентус») / Кевин Де Брюйне («Наполи») – 930 тысяч евро.
Среди тренеров первое место у Антонио Конте из «Наполи»:
- Антонио Конте («Наполи») – 1,3 миллиона евро в месяц до уплаты налогов;
- Массимилиано Аллегри («Милан») – 800 тысяч евро;
- Джан Пьеро Гасперини («Рома») – 800 тысяч евро.
Источник: L’Equipe