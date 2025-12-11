Хиддинк заявил о важности совместной игры Сафонова и Забарного

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал совместное выступление Матвея Сафонова и украинца Ильи Забарного.
- Накануне Сафонов и Забарный впервые вместе сыграли за «ПСЖ».
- У Матвея 2 сухих матча подряд.
- 1-й номер «ПСЖ» Люка Шевалье продолжает восстановление от травмы.
«Приблизит ли совместная игра Сафонова и Забарного за «ПСЖ» мир? Все люди должны жить в мире. Надеюсь, однажды великие лидеры будут придерживаться того же подхода и станут мудрее…
Конечно, футбол может помочь, как эти два игрока – Сафонов и Забарный!» – сказал Хиддинк.
Источник: Metaratings