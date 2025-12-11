Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гвардиола оценил готовность «Сити» победить в Лиге чемпионов

Гвардиола оценил готовность «Сити» победить в Лиге чемпионов

Сегодня, 10:20

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги гостевого матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).

«Могло быть и лучше. На этом стадионе было очень сложно. Четыре или пять наших футболистов играли здесь впервые. Победа нас радует, особенно в плане набранных очков. Их стало 13, и только от нас зависит, попадем ли мы в первую восьмерку. Это наша цель, и здорово, что мы победили тут после игры с «Байером».

Мы начали матч с ошибки, но я ожидал, что они будут прессинговать выше, а «Реал» наоборот сел, и нам пришлось тяжело. Но мы это принимаем.

Родриго, Винисиус Жуниор, Беллингем – отличные игроки. Их скорость таит угрозу, поэтому нельзя оставаться впереди, нужно сосредоточиться на обороне. Нам кое-чего не хватало, поэтому мы можем улучшить свою игру.

Статистика Холанда говорит сама за себя. Нам нужно чаще находить его на поле, он должен быть вовлечен в игру. В последних нескольких матчах он выпадал, а нам нужно найти способ чаще его задействовать.

Мы пока не готовы к победе в Лиге чемпионов. Далеки от этого. В феврале мы будем лучше», – сказал Гвардиола.

  • Гол у «Реала» забил Родриго на 28-й минуте. У «Манчестер Сити» отличились Нико О’Райли на 36-й и Эрлинг Холанд с пенальти на 43-й.
  • «Горожане» занимают 4-е место на общем этапе с 13 очками после 6 туров. Команда уже гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Еще по теме:
Алонсо объяснил поражение «Реала» от «Манчестер Сити»
Известны уже 5 участников плей-офф Лиги чемпионов
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Реалом» (2:1), «Арсенал» разгромил команду Станковича (3:0) 1
Источник: BBC
Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Гвардиола Хосеп
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
В «Реале» приняли решение по Алонсо
11:18
3
«Локомотив» подпишет игрока в середину поля, выбрав из 4 кандидатов
10:50
Фото«Урал» объявил о назначении нового главного тренера
10:32
Селюк – о Баринове: «Пытался нагреть свой клуб на деньги»
09:51
6
L’Equipe оценила игру Сафонова с «Атлетиком»
09:38
Алонсо объяснил поражение «Реала» от «Манчестер Сити»
09:15
Названы два клуба, которые интересуются Заболотным
09:02
3
Известны уже 5 участников плей-офф Лиги чемпионов
08:46
Основной защитник покидает «Зенит», отказ Игнашевича клубу РПЛ, возвращение Керимова и другие новости
01:19
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 6 туров
01:06
5
Все новости
Все новости
Куртуа признал ошибку в матче с «Сити» в Лиге чемпионов
11:30
Гвардиола оценил готовность «Сити» победить в Лиге чемпионов
10:20
Алонсо объяснил поражение «Реала» от «Манчестер Сити»
09:15
Известны уже 5 участников плей-офф Лиги чемпионов
08:46
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 6 туров
01:06
5
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Реалом» (2:1), «Арсенал» разгромил команду Станковича (3:0)
00:57
1
Лига чемпионов. Сафонов помог «ПСЖ» отстоять очко в Испании (0:0)
00:51
8
Сафонов и украинец Забарный впервые вместе на поле в составе «ПСЖ»
00:06
3
Сафонов попал в старт на матч ЛЧ впервые за год
Вчера, 21:58
3
Ямаля заподозрили в намеренной желтой карточке
Вчера, 21:34
Киргизского болельщика «Барселоны» не пустили на «Камп Ноу»
Вчера, 19:48
3
ФотоАршавин посетил экскурсию по «Бернабеу»
Вчера, 16:22
6
Головин оценил победу «Монако» над «Галатасарем» в Лиге чемпионов
Вчера, 13:25
Слот рассказал, как ставка на оборону помогла «Ливерпулю» победить «Интер» в Милане
Вчера, 10:13
Тренер «Барселоны» объяснил замену Ямаля в матче Лиги чемпионов
Вчера, 09:40
Тренер «Ливерпуля» высказался о конфликте с Салахом
Вчера, 09:02
Определился второй участник плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 07:47
Лига чемпионов. Волевая победа «Барсы» (2:1), поражение «Челси» (1:2), победа «Ливерпуля» над «Интером» (1:0)
Вчера, 01:01
3
ФотоЛига чемпионов. ПСВ на глазах Хиддинка уступил «Атлетико» (2:3), экс-спартаковец забил
Вчера, 00:54
1
Лига чемпионов. Автогол Киммиха не помешал «Баварии» обыграть «Спортинг» (3:1), у Гнабри 1+1
9 декабря
ФотоСалах опубликовал пост после исключения «Ливерпулем» из заявки ЛЧ
9 декабря
4
Где смотреть матч «Реал» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция: 10 декабря 2025
9 декабря
Сафонов сыграет за «ПСЖ» в Лиге чемпионов
9 декабря
1
«Ливерпуль» не включил Салаха в заявку на матч Лиги чемпионов
8 декабря
1
«Ливерпуль» может отстранить Салаха от игры в Лиге чемпионов
8 декабря
4
Где смотреть матч «Интер» – «Ливерпуль»: во сколько прямая трансляция: 9 декабря 2025
8 декабря
Где смотреть матч «Барселона» – «Айнтрахт»: во сколько прямая трансляция: 9 декабря 2025
8 декабря
Где смотреть матч «Кайрат» – «Олимпиакос»: во сколько прямая трансляция: 9 декабря 2025
8 декабря
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 