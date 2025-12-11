Гвардиола оценил готовность «Сити» победить в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги гостевого матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).

«Могло быть и лучше. На этом стадионе было очень сложно. Четыре или пять наших футболистов играли здесь впервые. Победа нас радует, особенно в плане набранных очков. Их стало 13, и только от нас зависит, попадем ли мы в первую восьмерку. Это наша цель, и здорово, что мы победили тут после игры с «Байером».

Мы начали матч с ошибки, но я ожидал, что они будут прессинговать выше, а «Реал» наоборот сел, и нам пришлось тяжело. Но мы это принимаем.

Родриго, Винисиус Жуниор, Беллингем – отличные игроки. Их скорость таит угрозу, поэтому нельзя оставаться впереди, нужно сосредоточиться на обороне. Нам кое-чего не хватало, поэтому мы можем улучшить свою игру.

Статистика Холанда говорит сама за себя. Нам нужно чаще находить его на поле, он должен быть вовлечен в игру. В последних нескольких матчах он выпадал, а нам нужно найти способ чаще его задействовать.

Мы пока не готовы к победе в Лиге чемпионов. Далеки от этого. В феврале мы будем лучше», – сказал Гвардиола.