  • Главная
  • Новости
  • Киргизского болельщика «Барселоны» не пустили на «Камп Ноу»

Киргизского болельщика «Барселоны» не пустили на «Камп Ноу»

Сегодня, 19:48
1

Болельщик «Барселоны» из Киргизии не смог попасть на матч Лиги чемпионов против «Айнтрахта» (2:1). Его не пустила охрана.

«Болельщика из Киргизии не пустили на матч «Барселоны» из-за того, что он похож на японца и не выглядит как фанат каталонского клуба.

Поклонник «Барсы» купил билет стоимостью 4,5 тысячи рублей за 41 тысячу и преодолел более 7 тысяч километров, чтобы вживую посмотреть на встречу Лиги чемпионов с «Айнтрахтом». Но на входе на «Камп Ноу» его развернула охрана, заявив, что он не похож на фаната клуба», – сообщил источник.

Еще по теме:
Экс-игрок «Реала» и «Барсы» возглавил Киргизию
Тренер «Барселоны» объяснил замену Ямаля в матче Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Волевая победа «Барсы» (2:1), поражение «Челси» (1:2), победа «Ливерпуля» над «Интером» (1:0) 3
Источник: телеграм-канал Sport Baza
Лига чемпионов Испания. Примера Барселона
Комментарии (2)
Интерес
1765386612
В Европе нет национализма! Там он завуалирован другими признаками.
Ответить
Айболид
1765389434
Позор "4-му рейху" ! И объедкину (за компанию )!
Ответить
