Киргизского болельщика «Барселоны» не пустили на «Камп Ноу»

Болельщик «Барселоны» из Киргизии не смог попасть на матч Лиги чемпионов против «Айнтрахта» (2:1). Его не пустила охрана.

«Болельщика из Киргизии не пустили на матч «Барселоны» из-за того, что он похож на японца и не выглядит как фанат каталонского клуба.

Поклонник «Барсы» купил билет стоимостью 4,5 тысячи рублей за 41 тысячу и преодолел более 7 тысяч километров, чтобы вживую посмотреть на встречу Лиги чемпионов с «Айнтрахтом». Но на входе на «Камп Ноу» его развернула охрана, заявив, что он не похож на фаната клуба», – сообщил источник.