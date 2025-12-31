Введите ваш ник на сайте
  Пруцев не захотел возвращаться в «Спартак», Пьянич закончил карьеру, 957-й гол Роналду и другие новости

Пруцев не захотел возвращаться в «Спартак», Пьянич закончил карьеру, 957-й гол Роналду и другие новости

Сегодня, 01:45

Стало известно о проблеме «Спартака» с назначением Карседо

Утверждены участники Зимнего кубка РПЛ

Тренер, которого предлагали «Спартаку», возглавит другой клуб РПЛ

Пьянич объявил о завершении карьеры

Защитником «Спартака» заинтересовались в Испании

ЦСКА улучшил предложение по Айдыну из «Фенербахче»

Стало известно, куда Хлусевич может уйти из «Спартака»

«Зенит» поспорит с «Атлетико» за бразильского защитника

Роналду забил 957-й гол в карьере, но прервал 16-летнюю серию с хет-триками

Пруцев не захотел возвращаться в «Спартак» из «Локомотива»

Источник: «Бомбардир»
Главные новости
Мбаппе выбыл на длительный срок из-за травмы
16:34
Абаскаль выступил с обращением в адрес «Спартака»
16:15
1
Легенду «Реала» экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем
16:11
Новогоднее обращение «Зенита»
15:22
4
Фото4-кратный чемпион в составе «Спартака» возглавил молодежку клуба
14:39
1
ФотоВалерий и Дарья Карпины выложили романтичное новогоднее фото
14:23
3
Стало известно, как ЦСКА будет использовать Гонду
13:59
3
Губерниев раскрыл, кто из футбольных деятелей разочаровал его в 2025 году
13:13
Аршавин вспомнил, как ему игралось против Роналду
13:03
1
В Испании определили лучшего россиянина в истории Примеры
12:48
4
Все новости
У Сафонова за 2025 год больше трофеев, чем у Акинфеева за последние 10 лет
16:51
Орлов – о современных комментаторах: «Режет слух обилие неправильных ударений в словах»
16:47
Отставка Гвардиолы, «Балтика» в топ-3, закрытие клуба РПЛ и другие футбольные предсказания на 2026 год
16:23
Мостовой заявил, что не готов работать в «Спартаке» бесплатно
15:55
ВидеоЭмери не пожал руку Артете после матча
15:39
ФотоТренер из системы «Динамо» возглавил «Спартак-2»
15:08
1
Паршивлюк покидает «Динамо»
14:53
ФотоВалерий и Дарья Карпины выложили романтичное новогоднее фото
14:23
3
В Испании назвали самый популярный российский клуб
14:17
4
Стало известно, как ЦСКА будет использовать Гонду
13:59
3
Заявление Левандовского о своем будущем
13:51
ВидеоЭмилиано Мартинес едва не подрался с фанатом «Арсенала»
13:41
Только один игрок опередил Захаряна в голосовании на худшего футболиста «Сосьедада»
13:27
1
Губерниев раскрыл, кто из футбольных деятелей разочаровал его в 2025 году
13:13
Аршавин вспомнил, как ему игралось против Роналду
13:03
1
В Испании определили лучшего россиянина в истории Примеры
12:48
4
Сафонов: «Может, в «Зените» сделают мемориальное кладбище для загубленных российских игроков»
12:36
16
Кержаков пожаловался на отсутствие сна из-за новорожденного ребенка
12:24
1
Орлов прокомментировал обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
12:15
2
«Крылья Советов» купят капитана «Зенита-2»
11:59
В Испании назвали ошибкой трансфер Захаряна в «Сосьедад»
11:52
1
Комментарий Воронова после трансфера в ЦСКА
11:38
2
Милевский раскрыл марку пива, которое пил в период безденежья
11:22
ФотоЦСКА оформил 1-й зимний трансфер
11:09
8
Смолов выделил главные личные события 2025 года, упомянув драку в «Кофемании»
10:59
1
Все новости
18+
