АПЛ. «Челси» упустил победу над «Борнмутом» и другие результаты

Завершились четыре матча 19-го тура чемпионата Англии.
«Челси» потерял очки с «Борнмутом», «Вест Хэм» и «Брайтон» тоже сильнейшего не выявили, а «Ньюкасл» и «Эвертон» добились гостевых побед.
Англия. Премьер-лига. 19 тур
Бернли - Ньюкасл - 1:3 (1:2)
Голы: 0:1 - Жоэлинтон, 2; 0:2 - Й. Висса, 7; 1:2 - Д. Лорент, 23; 1:3 - Б. Гимарайнс, 90+3.
Ноттингем Форест - Эвертон - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Д. Гарнер, 19; 0:2 - Т. Барри, 79.
Вест Хэм - Брайтон - 2:2 (1:1)
Голы: 1:0 - Д. Боуэн, 10; 1:1 - Д. Уэлбек, 32 (с пенальти); 2:1 - Л. Пакета, 45+4 (с пенальти); 2:2 - Й. Велтман, 61.
Незабитые пенальти: нет - Д. Уэлбек, 36.
Челси - Борнмут - 2:2 (2:2)
Голы: 0:1 - Д. Брукс, 6; 1:1 - К. Палмер, 15 (с пенальти); 2:1 - Э. Фернандес, 23; 2:2 - Д. Клюйверт, 27.
Источник: «Бомбардир»