Мостовой ответил, исчерпан ли его конфликт с Шалимовым

Александр Мостовой рассказал о взаимоотношениях с другим экс-спартаковцем Игорем Шалимовым.
– Появилось видео, где вы что-то обсуждаете с Игорем Шалимовым. Можно сказать, что ваш давний конфликт исчерпан?
– Были недопонимания, как и у многих людей, которые дружат на протяжении 40 лет. Мы всегда могли друг друга обозвать или спокойно пошутить и посмеяться.
Сейчас да, встретились – рады, довольны. Так что все нормально.
– Что поменялось с тех пор, как три года назад вы обменивались высказываниями в СМИ?
– Ну и что? Высказывались и высказывались. Вы не видели, какие мы высказывания делали, когда нам по 20 лет было. Мы такое высказывали друг другу…
Поверьте мне, сейчас и в футболе, и в других коллективных видах спорта что только не высказывают люди. Поэтому что здесь такого? У нас всегда все было в шутку.
– Что можете пожелать Шалимову на Новый год?
– Я никому ничего не советую и не желаю. Это не мое. Я за свою жизнь кого только ни видел, чего только ни желали друг другу. А потом чуть что – друг другу ножи в спину втыкали.
Так что это все глупости какие-то. Кто хочет, пускай желает. Кто не хочет, не надо никому ничего навязывать.
- Ранее 57-летний Мостовой предлагал «Спартаку» назначить тренерский дуэт из него и Шалимова.