Мостовой ответил, исчерпан ли его конфликт с Шалимовым

Вчера, 22:19

Александр Мостовой рассказал о взаимоотношениях с другим экс-спартаковцем Игорем Шалимовым.

– Появилось видео, где вы что-то обсуждаете с Игорем Шалимовым. Можно сказать, что ваш давний конфликт исчерпан?

– Были недопонимания, как и у многих людей, которые дружат на протяжении 40 лет. Мы всегда могли друг друга обозвать или спокойно пошутить и посмеяться.

Сейчас да, встретились – рады, довольны. Так что все нормально.

– Что поменялось с тех пор, как три года назад вы обменивались высказываниями в СМИ?

– Ну и что? Высказывались и высказывались. Вы не видели, какие мы высказывания делали, когда нам по 20 лет было. Мы такое высказывали друг другу…

Поверьте мне, сейчас и в футболе, и в других коллективных видах спорта что только не высказывают люди. Поэтому что здесь такого? У нас всегда все было в шутку.

– Что можете пожелать Шалимову на Новый год?

– Я никому ничего не советую и не желаю. Это не мое. Я за свою жизнь кого только ни видел, чего только ни желали друг другу. А потом чуть что – друг другу ножи в спину втыкали.

Так что это все глупости какие-то. Кто хочет, пускай желает. Кто не хочет, не надо никому ничего навязывать.

  • Ранее 57-летний Мостовой предлагал «Спартаку» назначить тренерский дуэт из него и Шалимова.

Еще по теме:
Мостовой отказал Талалаеву в возможности возглавить «Спартак» 1
Мостовой назвал любимое новогоднее блюдо 12
Мостовой: «Конечно, я бы выделялся в нынешней РПЛ!» 3
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Шалимов Игорь Мостовой Александр
  • Читайте нас: 