Мостовой предложил «Спартаку» тренерский дуэт: «А что такого?»

Александр Мостовой дал предварительное согласие возглавить «Спартак» в паре с Игорем Шалимовым.

– Я не поддержал [назначение Карседо], а сказал, что вроде бы неплохой вариант. А там посмотрим.

Знаешь, почему еще – если Мостового не предлагают, что остается делать? Я что, должен кого-то взять и сказать – берите этого в «Спартак»?

Все равно не послушают. Шалимова давайте в «Спартак». Или Мостового с Шалимовым. По-моему, Бубнов Саша сказал. А что такого?

– То есть готовым с Игорем Михайловичем – он главный, вы помощник.

– Да. Или наоборот – я главный, он помощник.