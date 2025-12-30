Благоевич отреагировал на слухи о назначении в «Рубин»

52-летний сербский тренер Срджан Благоевич прокомментировал возможность поработать в «Рубине».
«Я действительно разговариваю с разными клубами. Сейчас было бы некорректно говорить о деталях или подтверждать какую-то конкретную информацию.
При этом я уже ранее говорил, что российский футбол мне интересен», – заявил Благоевич.
- В начале ноября тренер покинул «Партизан».
- В «Рубине» он должен сменить Рашида Рахимова.
- Казанцы ушли на зимний перерыв на 7-м месте в РПЛ с 23 очками в 18 турах.
- Благоевича ранее предлагали «Спартаку».
