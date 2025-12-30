Благоевич отреагировал на слухи о назначении в «Рубин»

52-летний сербский тренер Срджан Благоевич прокомментировал возможность поработать в «Рубине».

«Я действительно разговариваю с разными клубами. Сейчас было бы некорректно говорить о деталях или подтверждать какую-то конкретную информацию.

При этом я уже ранее говорил, что российский футбол мне интересен», – заявил Благоевич.