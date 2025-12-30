Пьянич объявил о завершении карьеры

ЦСКА стал последним клубом в карьере боснийского полузащитника Миралема Пьянича.

Он объявил о завершении профессиональной карьеры в 35 лет.

«Я больше не буду играть. Я закончил карьеру. Сейчас живу в Дубае и больше не являюсь футболистом. У меня маленький сын, и это мой приоритет», – сказал экс-армеец.