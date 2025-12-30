Пьянич объявил о завершении карьеры

ЦСКА стал последним клубом в карьере боснийского полузащитника Миралема Пьянича.
Он объявил о завершении профессиональной карьеры в 35 лет.
«Я больше не буду играть. Я закончил карьеру. Сейчас живу в Дубае и больше не являюсь футболистом. У меня маленький сын, и это мой приоритет», – сказал экс-армеец.
- Босниец был в ЦСКА с сентября 2024 года по май 2025 года.
- Хавбек сделал 3 ассиста в 25 матчах.
- Также Пьянич выступал за «Метц», «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону», «Бешиктащ» и «Аль-Шарджу».
Источник: твиттер Николо Скиры