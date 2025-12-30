Защитником «Спартака» заинтересовались в Испании

Посредники из Испании связывались с представителями защитника «Спартака» Даниила Денисова.
Они уточняли детали текущего соглашения игрока с красно-белыми и запрашивали информацию о желаемых финансовых условиях. При этом конкретных предложений озвучено не было, а переговоры с испанскими клубами не велись.
Сейчас приоритетом для Денисова остается выступление за «Спартак». Стороны ведут переговоры о продлении контракта и уже близки к подписанию нового соглашения.
- 23-летний Денисов в этом сезоне провел за «Спартак» 25 матчей, отметился 1 ассистом.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
- Срок текущего контракта игрока с красно-белыми рассчитан до середины 2026 года.
Источник: Metaratings.ru