Защитником «Спартака» заинтересовались в Испании

Посредники из Испании связывались с представителями защитника «Спартака» Даниила Денисова.

Они уточняли детали текущего соглашения игрока с красно-белыми и запрашивали информацию о желаемых финансовых условиях. При этом конкретных предложений озвучено не было, а переговоры с испанскими клубами не велись.

Сейчас приоритетом для Денисова остается выступление за «Спартак». Стороны ведут переговоры о продлении контракта и уже близки к подписанию нового соглашения.