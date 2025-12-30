Введите ваш ник на сайте
  Ребров не собирается становиться тренером: «Нет ничего сложнее»

Ребров не собирается становиться тренером: «Нет ничего сложнее»

Вчера, 21:35
2

Экс-вратарь «Спартака» Артем Ребров порассуждал о трудностях в тренерской работе.

«Еще во время карьеры понял, что мне не очень интересно разбираться в схемах и тактике. Я четко знал, что от меня нужно при игре в двух центральных и трех, в остальные детали не вдавался.

Условно: при трех центральных есть страхующий, а два других двигают атаки. Это вратаря мало касается, но любителям тактики интересно, как именно это работает. Меня же такие нюансы вообще не привлекали. И как в таком случае работать главным?

Когда закончил играть и стал техническим координатором «Спартака», понял, что тактика и схемы – это лишь маленькая часть работы. Я увидел столько всего, чего раньше не замечал!

Главный тренер постоянно коммуницирует со всеми штабами и отделами, должен быть в курсе просто всего на свете. Ни на секунду не расслабишься, если подходишь серьезно.

Плюс абсолютно любой косяк помощника/сотрудника/кого угодно в итоге бьет по тренеру – он ведь несет конечную ответственность за все. Кто-то где-то недоработал, а отвечать все равно главному.

И это еще не все. Мне кажется, в работе главного тренера нет ничего сложнее, чем наладить химию с игроками. На примере «Реала» и Хаби Алонсо мы видим, что потерять раздевалку может даже тренер с высочайшей репутацией. И никакой профессионализм игроков не поможет, если вы не поладили.

В небольших командах, которые только вышли в РПЛ, игроки только засветились и еще всего побаиваются. На них можно давить авторитетом. Можно сказать: «Не будете играть, поедем в Тамбов и будем проводить сборы на лыжах!»

С высокооплачиваемыми футболистами с дорогой трансферной стоимостью так не выйдет. С ними тренер общается на равных и должен договариваться, брать мудростью.

Мне вообще кажется, что это первостепенно, а тренировочный процесс идет следом. Да и вообще тренировку могут провести ассистенты, а с игроками договориться и настроить атмосферу может только главный тренер.

Не буду называть ни тренера, ни фамилию футболиста, но он сейчас в «Спартаке». Был момент, когда этот игрок чуть поник. Тренер его вызвал и говорит: «Я знаю, что ты лидер, ты можешь творить на поле, делать разницу. Я тебе даю свободу, делай на поле что хочешь». Тот сразу воспрял, начал иначе выкладываться и забивать», – написал Ребров в колонке для Спортса’’.

Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
рылы
1767123598
ты ответственен за позор, который сейчас стоит в воротах. то есть, даже по своей вратарско-тренерской деятельности не может решить проблему, о чём тогда речь вообще?
Ответить
