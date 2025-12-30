Ребров рассказал, как экс-тренер «Спартака» закрутил роман со стюардессой

Артем Ребров раскрыл подробности, как бывший тренер вратарей «Спартака» Джанлука Риомми нашел себе жену в России.

«Кстати, раз уж вспомнил про Риомми, расскажу, как познакомил его с будущей женой. Осень 2014-го, тренером «Спартака» был Мурат Якин, мы летели из Екатеринбурга домой. Скрутились, по-моему, 0:2, за «Урал» еще Федя Смолов играл.

Сидим в экономе, приходит ко мне из бизнес-класса Риомми: «Тема, я нашел себе жену». Я смотрю на него: «Джанлука, ты в норме, какую жену? Иди обратно в свой бизнес». Он продолжает: «Я тебе серьезно говорю, познакомь меня вон с той стюардессой. Это моя будущая жена!»

Думаю: «Что ж такое-то». Иду к ней: «Девушка, простите, мужчина хочет с вами познакомиться, но он иностранец». Она смотрит на меня и глаза закатывает, а мне очень неловко. В итоге он с ней как-то поздоровался, какими-то фразами обменялся.

Я уже забыл об этом, а через месяц Джанлука мне говорит: «Летал на выходные в Оренбург». Смотрю на него: «Чего? Какой Оренбург?» Он довольный: «Помнишь, ты меня в самолете со стюардессой познакомил? Я с ней все это время общался, а теперь съездил в гости».

В общем, они так продолжили общаться. Она сначала переехала к нему в Москву, а теперь живут в Италии. Или в Швейцарии – он где-то там сейчас работает. Женаты, растет дочка, все хорошо», – написал Ребров в колонке для Спортса’’.