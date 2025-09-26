Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Ребров поделился впечатлениями от участия в «Московском марафоне»: «Пристроился за красивой попой»

Ребров поделился впечатлениями от участия в «Московском марафоне»: «Пристроился за красивой попой»

Сегодня, 17:16
1

Экс-вратарь «Спартака» Артем Ребров поучаствовал в «Московском марафоне». Он поделился впечатлениями.

«Самое жуткое – горки на Садовом кольце после 30-го километра. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Возможно, будь трасса плоская, я бы все это иначе воспринимал, но рельеф уничтожал.

Я свалился на темп к 6:00 мин/км и бежал так около десяти километров – с 30-го по 40-й. Голову вниз и просто терпел – плелся, не позволял себе остановиться.

Все десять километров я думал только о том, что опозорюсь, если не добегу. Ни семью, ни детей, ни родителей, ни работу не вспоминал. Мне еще кто-то сказал: «Пристройся за красивой попой и держись за ней». Я попытался, но не сработало. Попа меня не волновала. Меня волновало только то, чтобы не обосраться.

И эти десять километров разговоров с самим собой запомню навсегда», – сказал Ребров.

  • Ребров сейчас занимает в «Спартаке» должность технического координатора.
  • В качестве вратаря «Спартака» Артем брал РПЛ.
  • Ребров провел 1 матч за сборную России.

