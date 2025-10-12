Введите ваш ник на сайте
Ребров высказался о возвращении Глушакова в «Спартак»

Сегодня, 15:52
2

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров готов вновь увидеть в клубе Дениса Глушакова.

  • Глушаков накануне провел прощальный матч.
  • Денис играл за «Спартак» в 2013-2019 годах.
  • В 2017 году Глушаков помог команде стать чемпионом.

«Могу ли представить, что Глушаков будет работать в «Спартаке»? А почему нет? Конечно, могу. У него есть хорошие организаторские качества. Это поможет ему найти себя после карьеры: в «Спартаке» или другом клубе.

Кем вижу его в футболе в дальнейшем? Мне кажется, менеджером. Он и тренером может быть хорошим, но менеджерская история, думаю, ему ближе. Потому что в плане организации он хорош», – сказал Ребров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Глушаков Денис
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1760274024
Лучше подальше от Спартака.
Ответить
Цугундeр
1760274661
Шлагбаум один, а претендентов.. сутки, через трое.)
Ответить
