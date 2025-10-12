Ребров высказался о возвращении Глушакова в «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров готов вновь увидеть в клубе Дениса Глушакова.

Глушаков накануне провел прощальный матч.

Денис играл за «Спартак» в 2013-2019 годах.

В 2017 году Глушаков помог команде стать чемпионом.

«Могу ли представить, что Глушаков будет работать в «Спартаке»? А почему нет? Конечно, могу. У него есть хорошие организаторские качества. Это поможет ему найти себя после карьеры: в «Спартаке» или другом клубе.

Кем вижу его в футболе в дальнейшем? Мне кажется, менеджером. Он и тренером может быть хорошим, но менеджерская история, думаю, ему ближе. Потому что в плане организации он хорош», – сказал Ребров.