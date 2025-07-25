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Помазун – о трансфере в «Спартак» из ЦСКА: «Сказал Реброву, что я на все 100 процентов «за»

Сегодня, 14:52
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Голкипер «Спартака» Илья Помазун поделился мыслями о своем зимнем трансфере из ЦСКА.

«Да, я много лет провел в ЦСКА. Но на взрослом уровне сыграл за армейцев всего несколько матчей, а за «Урал» – больше ста. И в большей степени ощущал себя именно игроком «Урала», для которого переход в «Спартак» – безусловный рост.

К тому же, как говорится, были знаки. Помню, еще до всяких контактов с клубом привезли собаку в ветклинику, а там домик стоит со спартаковской эмблемой. И мне это прямо как-то запомнилось.

А спустя время написал Артeм Ребров. Ехали с папой в машине после тренировки: он поддерживал меня в форме, когда меня отстранили от команды. И тут сообщение: «Привет, это Артeм Ребров. Можем созвониться?» Сразу связались, Артeм Геннадьевич спросил, насколько я вообще допускаю такой переход. Ответил, что на все сто процентов «за».

Конечно, я понимал, что иду сюда на позицию второго вратаря. Но конкуренция есть всегда. Я довольно-таки устойчив психологически, ведь долгое время был вторым вратарем. Никогда не было такого, чтобы я пришел в команду и сразу стал первым номером. Поэтому понимаю правила игры и адекватно отношусь к тому, что тренер может выбрать другого. Делаю все возможное, чтобы работой доказать свою пользу и заслужить шанс», – сказал Помазун.

  • «Спартак» заплатил ЦСКА за Илью 1,2 миллиона евро.
  • Отец Помазуна играл за «Спартак».
  • У Ильи 3 официальных матча за «Спартак», 2 пропущенных гола.

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Ребров Артем Помазун Илья
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Комментарии (2)
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FWSPM
1753453860
лучше быть вторым вратарем чем третьим без шансов играть только если кто то травму получит
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