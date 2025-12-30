Мостовой назвал любимое новогоднее блюдо

Александр Мостовой ответил, какое блюдо с новогоднего стола он любит больше всего.
«Любимое новогоднее блюдо для меня – это салат оливье, приготовленный мамой. Я много лет жил в Европе, пробовал много разных видов оливье и могу с уверенностью сказать, что мамин салат ни с чем не сравнить!
Также важно шампанское и мандарины. А еще у меня есть такая традиция, чтобы символ года тоже был на столе. В этот раз это будет лошадь.
Главное пожелание на Новый год простое – здоровье всем родным и близким! Нет ничего важнее», – заявил экс-спартаковец.
- Мостовому в августе исполнилось 57 лет.
- В ходе карьеры он поиграл в Европе за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
Источник: «РБ Спорт»