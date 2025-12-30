Гаджиев объяснил, почему Каряка не будет работать в махачкалинском «Динамо»

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев сообщил, что Андрей Каряка не войдет в штаб нового главного тренера команды Вадима Евсеева.
«Каряка – хороший специалист, который знает игру, детали и хорошо взаимодействует с игроками. Но он не хочет никуда ехать. Он москвич.
Я давно с ним разговаривал. Еще когда мы были во Второй лиге, когда были в Первой лиге, я его приглашал.
А сейчас, конечно, уже нет. Сейчас его в тренерском штабе не будет», – сказал Гаджиев.
- «Динамо Мх» занимает 13-е место в РПЛ с 15 очками после 18 туров.
- Каряка сейчас возглавляет «СКА-Ростов» в Медиалиге.
- Андрей хорошо знаком с Гаджиевым – с 2015 по 2018 год он был его помощником в «Амкаре».
Источник: «Матч ТВ»