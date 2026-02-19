В РПЛ может перейти игрок, от которого отказался «Ювентус»

«Динамо Мх» ведeт переговоры с турецким «Газиантепом» по трансферу вингера Кристофера Лунгойи.

Сообщается, что за неделю переговоров турецкий клуб увеличил желаемую сумму за игрока с 300 тысяч евро до 1 миллиона.

В 2021 году Лунгойи перешeл в молодeжку «Ювентуса» из «Лугано» за 3,5 миллиона евро. Вингер не провeл за основной состав итальянского клуба ни одной встречи – футболист побывал в аренде в «Асколи», «Санкт-Галлене», «Ивердоне». Летом 2024-го он был продан в «Газиантеп» за 100 тысяч евро.