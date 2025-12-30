«Этого не будет»: в РФС признали, что сборная России не сыграет на ЧМ-2026

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов пришел к выводу, что больше не стоит рассчитывать на wild card для сборной России на ЧМ-2026.
– Видите хотя бы один шанс, что в случае подписания мирного договора, сборная получит уайлд-кард на ЧМ-2026?
– Это уже начинает превращаться в мечту, учитывая, что Новый год вот-вот наступит. Если говорить реалистично – этого не будет. Но в теории все возможно.
Верю ли я в это? Скорее, нет. Хочу ли этого? Да.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
Источник: «РБ Спорт»