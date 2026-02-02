В РФС отреагировали на слова президента ФИФА о возвращении России в международные турниры

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов дал оценку резонансному высказыванию президента ФИФА.

Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций против команд из России и заявил о необходимости вернуть их в международные турниры.

«Мы поддерживаем президента ФИФА Джанни Инфантино. Господин президент последовательно отстаивает эту позицию, в том числе, и в голосовании на саммите МОК.

Уверены, что под его лидерством мировой футбол найдет правильное решение, которое будет способствовать развитию спорта и улучшению взаимоотношений между государствами.

Абсолютно поддерживаем это решение!» – сказал Митрофанов.