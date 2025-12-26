Генсек РФС: «У Инфантино и Чеферина недостаточно полномочий для возвращения российских команд»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов констатировал, что президенты ФИФА и УЕФА неспособны самостоятельно снять санкции с российского футбола.

«Оба президента завуалированно говорят о том, что полномочий футбольных властей недостаточно для реализации этого решения. Они ждут позиции прежде всего, на мой взгляд, США. В том числе исходя из того, где находятся основные спонсоры этих федераций», – сказал Митрофанов.