Генсек РФС: «У Инфантино и Чеферина недостаточно полномочий для возвращения российских команд»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов констатировал, что президенты ФИФА и УЕФА неспособны самостоятельно снять санкции с российского футбола.
«Оба президента завуалированно говорят о том, что полномочий футбольных властей недостаточно для реализации этого решения. Они ждут позиции прежде всего, на мой взгляд, США. В том числе исходя из того, где находятся основные спонсоры этих федераций», – сказал Митрофанов.
- ФИФА руководит Джанни Инфантино, УЕФА – Александер Чеферин.
- Отстранение длится более 3,5 лет – с февраля 2022 года.
- Сегодня президент РФС Александр Дюков объяснил, почему ждет снятия бана с российского футбола в 2026 году.
Источник: ТАСС