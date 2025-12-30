Карпин охарактеризовал 2025 год для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги уходящего года для национальной команды.

– С точки зрения содержания игры, количества просмотренных новичков и уровня соперников, как бы вы оценили уходящий год по 10-балльной шкале?

– Не люблю оценивать по какой-то шкале. Если без шкал, думаю, что 2025-й, наверное, был лучшим после отстранения.

Со всех точек зрения, про которые вы сказали: игры, соперников, новичков. В этом году дебютантов у нас было 11, если правильно помню.

– Отдельная команда.

– Да, отдельная команда. Было пять сборов: в марте, июне, сентябре, октябре, ноябре. То есть если брать в среднем, то получается два дебютанта за сбор.

Кто-то закрепился или закрепляется, как условно Кисляк, который дебютировал в этом году. Кто-то только на одном сборе был. Поэтому с точки зрения дебютантов, новых игроков сборной, 2025 год дал хороший прирост.