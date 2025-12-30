Карпин охарактеризовал 2025 год для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги уходящего года для национальной команды.
– С точки зрения содержания игры, количества просмотренных новичков и уровня соперников, как бы вы оценили уходящий год по 10-балльной шкале?
– Не люблю оценивать по какой-то шкале. Если без шкал, думаю, что 2025-й, наверное, был лучшим после отстранения.
Со всех точек зрения, про которые вы сказали: игры, соперников, новичков. В этом году дебютантов у нас было 11, если правильно помню.
– Отдельная команда.
– Да, отдельная команда. Было пять сборов: в марте, июне, сентябре, октябре, ноябре. То есть если брать в среднем, то получается два дебютанта за сбор.
Кто-то закрепился или закрепляется, как условно Кисляк, который дебютировал в этом году. Кто-то только на одном сборе был. Поэтому с точки зрения дебютантов, новых игроков сборной, 2025 год дал хороший прирост.
- В 2025 году сборная России сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
- Карпин тренирует команду с июля 2021 года.