Карпин ответил, во сколько ложится спать 1 января

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как проходит его новогодняя ночь.

– Как часто 31 декабря вы думаете о футболе?

– 31 декабря я обычно про футбол не думаю, если нет каких‑то дел.

– Во сколько вы обычно ложитесь спать 1 января? Карпин режимит в новогоднюю ночь?

– Я в принципе не особо режимлю, даже не в новогоднюю ночь. Конечно, с точки зрения отбоя – то есть во сколько ухожу спать.

И в нормальной жизни часто ложусь в час‑два ночи, а то и позже. Поэтому в новогоднюю ночь как пойдет. Зависит от того, с кем ты встречаешь.

Если с компанией, то можно и в шесть утра лечь, а если встречаешь с детьми, то часов до двух не сплю.