Карпин ответил, во сколько ложится спать 1 января

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как проходит его новогодняя ночь.
– Как часто 31 декабря вы думаете о футболе?
– 31 декабря я обычно про футбол не думаю, если нет каких‑то дел.
– Во сколько вы обычно ложитесь спать 1 января? Карпин режимит в новогоднюю ночь?
– Я в принципе не особо режимлю, даже не в новогоднюю ночь. Конечно, с точки зрения отбоя – то есть во сколько ухожу спать.
И в нормальной жизни часто ложусь в час‑два ночи, а то и позже. Поэтому в новогоднюю ночь как пойдет. Зависит от того, с кем ты встречаешь.
Если с компанией, то можно и в шесть утра лечь, а если встречаешь с детьми, то часов до двух не сплю.
- 17 ноября Карпин покинул «Динамо» по собственному желанию.
- Сборную России он возглавляет с июля 2021 года.
Источник: «Матч ТВ»