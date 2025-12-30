Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Акинфееву посоветовали закончить карьеру: «Рискует, что над ним будут смеяться»

Акинфееву посоветовали закончить карьеру: «Рискует, что над ним будут смеяться»

Сегодня, 17:31
9

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов считает, что капитану ЦСКА Игорю Акинфееву пора думать о завершении карьеры.

  • В апреле вратарю исполнится 40 лет.
  • Его контракт с армейцами истекает через полгода.
  • В этом сезоне Акинфеев пропустил 15 голов в 16 матчах.

«Акинфееву пора заканчивать. Последние игры это показывают. Он и сам это понимает. В таком возрасте надо давать дорогу молодым.

Прыгучесть и реакция уже не те, еще есть боязнь выхода из ворот, стоит только на ленточке, не вступает в борьбу за верховые мячи.

Великий футболист, был одним из лучших вратарей России, но всему свое время.

Он будет играть до тех пор, пока его не уберут. Тот же Буффон играл пока не приперло.

Акинфееву надо сесть с руководством и подумать о дальнейших шагах. Он рискует доиграть до того, когда над ним будут смеяться. Многое зависит, какая последняя слава останется с ним», – сказал Попов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RUSARM
1767105790
Ну в общем согласен,потом будет поздно и с насмешками,это спорт и всему есть свое время!!!
Ответить
Интерес
1767106496
Руководство ЦСКА вместе с Акинфеевым уже засиделись, в ожидании компетентного совета двукратного чемпиона России Попова.Теперь примут правильное решение,однозначно.
Ответить
Plyash
1767107852
Так уже и смеются ...Ещё и привозы начались , тут уж не до смеха .
Ответить
Красногвардейчик
1767108589
Так давно пора Славу Торопа в основные выдвигать, а Игорь пусть страхует его, и попутно занимается тренеровкой мальчишек в клубе
Ответить
...уефан
1767109160
...оно, может и так, ну, или почти так, но вот, только спросить если у болел постсоветского пространства, кто такой этот Алексей Попов и нужны ли его советы руководству коней и Акинфееву лично, из сотни девяносто девять затруднятся ответить...
Ответить
Nozo
1767109266
адекватный анализ, только сектанты этого не видят
Ответить
Феликс Михайлов
1767111781
Акинфеев всю свою жизнь прислушивася к советам Попова и теперь понял раз учитель сказал пора, значит пора.
Ответить
Mirak92
1767118052
Акинфеев дождется, когда Тороп стухнет. Сидел бы игровым тренером на ротации.
Ответить
  • Читайте нас: 