Акинфееву посоветовали закончить карьеру: «Рискует, что над ним будут смеяться»

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов считает, что капитану ЦСКА Игорю Акинфееву пора думать о завершении карьеры.

В апреле вратарю исполнится 40 лет.

Его контракт с армейцами истекает через полгода.

В этом сезоне Акинфеев пропустил 15 голов в 16 матчах.

«Акинфееву пора заканчивать. Последние игры это показывают. Он и сам это понимает. В таком возрасте надо давать дорогу молодым.

Прыгучесть и реакция уже не те, еще есть боязнь выхода из ворот, стоит только на ленточке, не вступает в борьбу за верховые мячи.

Великий футболист, был одним из лучших вратарей России, но всему свое время.

Он будет играть до тех пор, пока его не уберут. Тот же Буффон играл пока не приперло.

Акинфееву надо сесть с руководством и подумать о дальнейших шагах. Он рискует доиграть до того, когда над ним будут смеяться. Многое зависит, какая последняя слава останется с ним», – сказал Попов.