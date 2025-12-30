Писарев – о первой поездке в Швейцарию: «Я там всю зарплату оставил»

Тренер сборной России Николай Писарев поделился воспоминаниями о начале заграничной жизни.

В 1990 году он перешел из «Торпедо» в швейцарский «Винтертур».

«Ещe запомнилось, как я впервые в Швейцарии оказался в 1990-м. Настоящий потребительский рай. В СССР же всe было по карточкам, а тут я в супермаркете тележками сметал: можно купить всe!

Я только-только стоял два часа в очереди за детским питанием в СССР, а тут… Я там всю зарплату оставлял в этих продуктовых, пытаясь утолить свой потребительский голод», – рассказал Писарев.