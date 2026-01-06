Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Писарев назвал условия для чемпионства «Спартака» в этом сезоне

Писарев назвал условия для чемпионства «Спартака» в этом сезоне

6 января, 11:48
16

Бывший нападающий «Спартака» Николай Писарев высказался о выступлениях красно-белых в первой части сезона.

– Очередной сезон, смена тренера, потраченные деньги... Но чтобы понять, что у Станковича не получилось, надо понять, а что он хотел? Он успел перепробовать вообще все схемы, все варианты состава.

Про эмоциональность его очень многие говорили, и я так скажу – я в «Краснодаре» работал с Ивичем, и его прагматизм, его относительная безэмоциональность очень многому научили «Краснодар». Поэтому не всегда нужен этот артистизм на бровке. И Ивич большему научил команду своим прагматизмом – играть «от печки», а потом придет креатив.

А Станкович сразу поставил на эмоции, артистизм на бровке. Выдавал разные отрезки. В «Спартаке» все всегда хотят атакующего футбола, но когда у тебя будет результат, тебе будет легче доносить свою позицию.

– У «Спартака» еще есть шанс спасти сезон? Вовремя ли они уволили Станковича?

– А что – спасти сезон? Кубок можно выиграть, наверное.

– А чемпионат?

– Чтобы выиграть чемпионат, кто-то должен сняться с турнира – «Краснодар» с «Зенитом», и ЦСКА еще. [Смеется].

  • Деян Станкович ушел в отставку с поста главного тренера «Спартака» 11 ноября прошлого года. Его временно сменил на этом посту Вадим Романов.
  • 5 января новым главным тренером «Спартака» стал Хуан Карседо.
  • Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.

Еще по теме:
Писарев: «Карпин планировал в «Динамо» большие изменения» 3
Писарев объяснил проблемы «Зенита» в атаке 2
В сборной России назвали футболистов, способных заиграть в «МЮ» 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Писарев Николай
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1767690791
Просто выиграть все оставшиеся матчи. Возможно?
Ответить
NewLife
1767695688
Кто ты такой чтобы судить Станковича ? Находка для срач тв и провокатора интернет помойки РБ Спорт. Невразумительная и жалкая игра сборной показывает, какие вы с Валерой тренеры.
Ответить
FFR
1767697491
Выигрываешь хотя бы 11 игр из 12-и и становишься чемпионом. Все предельно ясно.
Ответить
FCSpartakM
1767699388
Писарев, конечно, про Динамо такого с Валерой во главе не скажет. Сидел с пеной у рта доказывал, что обстоятельства и состав не позволили Валерке сделать трофейный дубль.
Ответить
Вжыхъ
1767700363
Реальных вариантов нет, увы. Тут скорее вопрос, как стать чемпионом вообще, хотя бы когда-то...
Ответить
Интерес
1767705717
Про ЛОКО забыл.
Ответить
Прокс
1767776168
Чтобы недоклуб пятачковый не вылетел в Пердив,должны сняться все команды!!!!
Ответить
Главные новости
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
2
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
5
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
07:03
3
ВидеоИгроки «Реала» не стали устраивать чемпионский коридор для «Барсы» из-за Мбаппе
06:20
4
Алонсо одним словом описал поражение «Реала» от «Барсы» в Суперкубке Испании
06:11
1
«Зенит» и ЦСКА обменялись игроками, «ПСЖ» и «Барса» борются за россиянина, зарплата Карседо, «Реал» уступил в Эль Класико и другие новости
00:55
Все новости
Все новости
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
5
Реакция Рабинера на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
00:45
1
Защитник «Зенита» отправляется на просмотр в «Крылья Советов»
00:21
Видео«Крылья Советов» с юмором вышли из ситуации с пропажей Адиева
Вчера, 23:51
2
«Зениту» не понравилось состояние здоровья Дивеева, но клуб все равно купил игрока
Вчера, 23:36
5
Первый комментарий Гонду в ЦСКА
Вчера, 23:07
2
У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева
Вчера, 23:01
1
Раскрыта сумма доплаты «Зенита» за Дивеева
Вчера, 22:51
4
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
Вчера, 22:34
1
ВидеоЦСКА представил Гонду как ответ критикам-экспертам
Вчера, 22:18
Егоров – об уходе Дивеева в «Зенит»: «Это больше решение ЦСКА, чем игрока»
Вчера, 22:15
«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:05
ВидеоВ ЦСКА вспомнили, как пропустили гол от Гонду в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:46
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»
Вчера, 20:57
11
Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона
Вчера, 20:42
8
Бабаев объяснил переходы Дивеева и Гонду
Вчера, 20:36
Фото«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
Вчера, 20:27
Дивеев прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 20:15
5
Мостовой назвал пост, который готов занять в «Спартаке»
Вчера, 20:02
10
Реакция Кругового на переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 19:50
4
Гонду прокомментировал переход в ЦСКА
Вчера, 19:42
2
ВидеоЦСКА попрощался с Дивеевым
Вчера, 19:32
1
Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой
Вчера, 19:18
8
ВидеоГонду: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий»
Вчера, 18:52
3
ФотоГонду перешел в ЦСКА
Вчера, 18:35
14
Обращение Дивеева к болельщикам ЦСКА
Вчера, 18:21
31
ФотоДивеев перешел в «Зенит»
Вчера, 18:11
9
Булыкин – о Жерсоне: «Он просто сбежал из «Зенита»
Вчера, 18:00
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 