Писарев назвал условия для чемпионства «Спартака» в этом сезоне

Бывший нападающий «Спартака» Николай Писарев высказался о выступлениях красно-белых в первой части сезона.

– Очередной сезон, смена тренера, потраченные деньги... Но чтобы понять, что у Станковича не получилось, надо понять, а что он хотел? Он успел перепробовать вообще все схемы, все варианты состава.

Про эмоциональность его очень многие говорили, и я так скажу – я в «Краснодаре» работал с Ивичем, и его прагматизм, его относительная безэмоциональность очень многому научили «Краснодар». Поэтому не всегда нужен этот артистизм на бровке. И Ивич большему научил команду своим прагматизмом – играть «от печки», а потом придет креатив.

А Станкович сразу поставил на эмоции, артистизм на бровке. Выдавал разные отрезки. В «Спартаке» все всегда хотят атакующего футбола, но когда у тебя будет результат, тебе будет легче доносить свою позицию.

– У «Спартака» еще есть шанс спасти сезон? Вовремя ли они уволили Станковича?

– А что – спасти сезон? Кубок можно выиграть, наверное.

– А чемпионат?

– Чтобы выиграть чемпионат, кто-то должен сняться с турнира – «Краснодар» с «Зенитом», и ЦСКА еще. [Смеется].