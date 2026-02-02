Юран прокомментировал слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола

Российский тренер Сергей Юран оценил резонансное высказывание президента ФИФА.

Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций против команд из России и заявил о необходимости вернуть их в международные турниры.

«А чего Инфантино тогда не снимает бан? Кто должен снять бан? Зачем давать посыл? Он тогда должен снять этот бан. Руководитель футбола должен принимать решения, либо он ничего не решает.

Сложно понять что у них в голове и при чeм тут спорт. Понятно, что в будущее мы всегда хотим смотреть позитивно. Но вот он это сказал, а кто делать-то будет? Вот в чeм весь вопрос.

К сожалению, мы до сих пор платим немаленькие взносы, хотя наша деятельность приостановлена. Получается, Инфантино зависит от европейских федераций.

Руководитель должен принимать решение. Тогда возвращай Россию», – сказал Юран.