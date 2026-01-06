Писарев объяснил проблемы «Зенита» в атаке

Тренер сборной России Николай Писарев высказался об игре «Зенита» в первой части сезона РПЛ.

«Проблема «Зенита» в нападении – не проблема только форвардов, но и всего перехода из обороны в атаку. Тяжелый стал переход. После отъезда Малкома, мне кажется, так и идут поиски игрока, который бы быстро вскрывал, как это делал Малком, Клаудиньо. Даже в позиционной атаке это было.

Глушенков будет на своем месте играть справа, он что-то там сможет придумать. Луис Энрике тоже может придумать, хотя он забил всего два мяча – это мало. Привезли Жерсона – но у него затянулась адаптация.

Я думаю, что Семак молодец, я все равно считаю, что вот со всеми этими звездами, даже с российскими, с тем же Глушенковым, надо было находить общий язык. Нужно с огромным количеством нападающих разобраться – Кассьерра, Лусиано, Соболев, Мостовой. Огромное количество футболистов, которых надо правильно использовать, расставлять.

Правда, я не всегда понимал, почему Мостовой выходит на замену. Но ничего критичного нет для «Зенита» сейчас, они всего на одно очко отстают. Но да, тяжелее даются победы, по сравнению с теми сезонами, когда они чемпионами становились», – сказал Писарев.