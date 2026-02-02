Жена Карпина трогательно поздравила мужа с днем рождения

Главному тренеру сборной России Валерию Карпину исполняется 57 лет. С днем рождения его поздравила супруга Дарья.

«С днем рождения, мой самый родной человек.

Мы за десять лет уже прожили столько всего, проехали тысячи дорог, воспитываем чудесных детей и все время в движении и изменяющейся реальности – но самое главное, что во всем этом мы каждый день выбираем друг друга, несмотря на любые сложности. И пусть так будет всегда», – написала Карпина.