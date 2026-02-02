Жена Карпина трогательно поздравила мужа с днем рождения

Главному тренеру сборной России Валерию Карпину исполняется 57 лет. С днем рождения его поздравила супруга Дарья.
«С днем рождения, мой самый родной человек.
Мы за десять лет уже прожили столько всего, проехали тысячи дорог, воспитываем чудесных детей и все время в движении и изменяющейся реальности – но самое главное, что во всем этом мы каждый день выбираем друг друга, несмотря на любые сложности. И пусть так будет всегда», – написала Карпина.
- Пара жената с 2017 года.
- У них 2 общих ребенка – дочери Дарья и Александра.
- Валерий старше Дарьи на 20 лет.
Источник: телеграм-канал Дарьи Карпиной