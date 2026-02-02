Потенциальный новичок «Зенита» вылетел в Россию

В Испании подтвердили, что нападающий Джон Дуран близок к переходу в «Зенит».

Как сообщает El Chiringuito TV, потенциальный новичок уже отправился в Россию.

Ожидается, что зенитовцы возьмут игрока в бесплатную аренду до конца сезона с правом выкупа за 35 миллионов евро.