Потенциальный новичок «Зенита» вылетел в Россию

В Испании подтвердили, что нападающий Джон Дуран близок к переходу в «Зенит».
Как сообщает El Chiringuito TV, потенциальный новичок уже отправился в Россию.
Ожидается, что зенитовцы возьмут игрока в бесплатную аренду до конца сезона с правом выкупа за 35 миллионов евро.
- В этом сезоне 22-летний Дуран забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.
- Летом форвард перешел в «Фенербахче» на правах аренды. До этого он полгода провел в «Аль-Насре», который заплатил за его трансфер 77 млн евро.
Источник: El Chiringuito TV