Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Потенциальный новичок «Зенита» вылетел в Россию

Вчера, 17:05
6

В Испании подтвердили, что нападающий Джон Дуран близок к переходу в «Зенит».

Как сообщает El Chiringuito TV, потенциальный новичок уже отправился в Россию.

Ожидается, что зенитовцы возьмут игрока в бесплатную аренду до конца сезона с правом выкупа за 35 миллионов евро.

  • В этом сезоне 22-летний Дуран забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.
  • Летом форвард перешел в «Фенербахче» на правах аренды. До этого он полгода провел в «Аль-Насре», который заплатил за его трансфер 77 млн евро.

Еще по теме:
«Зенит» финализировал сделку по Дурану: подробности 15
Миллер дал отмашку на трансфер Дурана в «Зенит» 16
Трансфер Дурана в «Зенит» назвали безумием 16
Источник: El Chiringuito TV
Россия. Премьер-лига Фенербахче Зенит Аль-Наср Дуран Джон
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1770041890
главное, что большую часть его космической зарплаты будет платить аль-наср! я уже утром об этом писал. с другой стороны, они ищут, куда его сбагрить. если он даже арабам не подошёл, то с чего вдруг нам подойдёт? временный пассажир, скорее всего, как жерсон или зделар. но конкретный прикол, как молниеносно работает зенит. вчера вечером только первый слух прошёл - сегодня уже подписываем. и ведь не шляпу какую-то за пару лямов - игрок стоит больше тридцатки.
Ответить
Semenycch
1770043265
Игрок по настоящему отличный, вынужден добавить был год и более назад. Резкий, упругий бегунок с великолепным ударом с двух ног. Как он играл недавно в Англии за Астон Виллу! Но потом он решил разменять талант на бабло и переехал в Эр-Рияд. Потом переехал по арендному соглашению в Турцию. И сейчас у него негативная пресса в Турции. Он не сумел заиграть за Фенербахче. Сумеет ли он перезапустить карьеру в Зените на несколько месяцев? Маловероятно! Но с другой стороны риск малый, не заиграет, поедет обратно в Эр-Рияд!
Ответить
Дубина
1770043487
Летом бежать с помойки будут на пару с джон джоном)))
Ответить
Semenycch
1770044564
Кстати, СМИ пишут, что Педро вполне вероятно летом уедет в Европу примерно за 43 миллиона.
Ответить
Главные новости
Итоги январского сезона «Конкурса прогнозов»: Вежливый такой оказался лучше всех
11
Валуев – о словах президента ФИФА: «Одной задницей сложно усидеть на двух стульях»
01:00
Экс-глава офиса ФИФА в Москве: «Допуск российских команд сейчас невозможен»
00:12
ФотоБензема сменил команду внутри Саудовской Аравии
00:05
У «Зенита» нет договоренности по Дурану
Вчера, 23:11
4
Абаскаль отреагировал на слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола
Вчера, 22:51
3
«Краснодар» объявил о продаже легионера
Вчера, 22:10
2
Орлов против перехода Месси в «Зенит»: «Он сломает игру»
Вчера, 21:57
7
Украина обратилась к Инфантино, захотевшему вернуть Россию в международные турниры
Вчера, 21:47
8
Забастовка Роналду задерживает три трансфера
Вчера, 21:35
Все новости
Все новости
Реакция Быстрова на слова Инфантино о допуске России
Вчера, 23:38
1
Абаскаль отреагировал на слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола
Вчера, 22:51
3
Два игрока покинули «Ахмат»
Вчера, 22:22
«Краснодар» объявил о продаже легионера
Вчера, 22:10
2
Орлов против перехода Месси в «Зенит»: «Он сломает игру»
Вчера, 21:57
7
Украина обратилась к Инфантино, захотевшему вернуть Россию в международные турниры
Вчера, 21:47
8
Гурцкая отказался от пари с Селюком: «Зачем с мудаком спорить?»
Вчера, 21:21
9
Совет ФИФА не будет рассматривать снятие бана с России
Вчера, 21:09
18
Колосков прокомментировал слова президента ФИФА о возвращении России в международные турниры
Вчера, 20:33
Гурцкая – о новичке «Зенита»: «Неуправляемый парень»
Вчера, 20:08
8
Реакция Мостового на слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола
Вчера, 19:57
9
ФИФА сомневается в допуске России по одной причине
Вчера, 19:45
42
Легионер «Краснодара» отказал бывшему клубу, борющемуся за выживание
Вчера, 19:30
3
Футболист «Спартака» выбыл на месяц из-за травмы
Вчера, 19:19
2
Стало известно, когда ФИФА обсудит возвращение России в международные турниры
Вчера, 19:07
11
«Крылья Советов» погасили долг на сумму более миллиарда рублей
Вчера, 19:00
6
В РФС отреагировали на слова президента ФИФА о возвращении России в международные турниры
Вчера, 18:51
5
Стало известно, когда и за какую сумму «Зенит» продаст Педро
Вчера, 18:43
6
Юран прокомментировал слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола
Вчера, 18:35
5
Реакция Семина на слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола
Вчера, 18:18
1
Видео⚡️ Президент ФИФА призвал вернуть российские команды в международные турниры
Вчера, 17:49
27
Стало известно, благодаря кому Митрюшкин назначен капитаном «Локомотива»
Вчера, 17:17
2
Потенциальный новичок «Зенита» вылетел в Россию
Вчера, 17:05
6
Мостовой посетил финал Кубка Бразилии: «Футбол был слабоватый»
Вчера, 16:54
3
«Краснодар» отдаст в аренду летнего новичка
Вчера, 16:37
Гаврилов определил лучшего футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 16:29
6
Видео«Локомотив» объявил имя нового капитана команды
Вчера, 16:00
4
Семшов раскритиковал игроков «Спартака»: «Оставайтесь взрослыми до конца»
Вчера, 15:51
20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 