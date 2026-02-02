Введите ваш ник на сайте
«Зенит» финализировал сделку по Дурану: подробности

Вчера, 15:30
15

Нападающий «Фенербахче» Джон Дуран, права на которого принадлежат «Аль-Насру», продолжит карьеру в «Зените».

Стороны окончательно договорились об условиях трансфера. Игрок уже вылетел в Петербург для прохождения медосмотра и подписания контракта.

«Зенит» возьмет форварда в бесплатную аренду до конца сезона с правом выкупа за 35 миллионов евро.

Сам колумбиец получит за полгода 4 миллиона евро от клуба РПЛ, остальная часть зарплаты (около 6 млн) будет выплачиваться «Аль-Насром».

  • В этом сезоне 22-летний Дуран забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.

Еще по теме:
Миллер дал отмашку на трансфер Дурана в «Зенит» 16
Трансфер Дурана в «Зенит» назвали безумием 16
«Зенит» подписал нападающего, за которого платили 77 миллионов 29
Источник: телеграм-канал журналиста Максима Никитина
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Фенербахче Зенит Дуран Джон
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1770035938
Зато самыми первыми орали, что НИКОГДА не будут скупать шоколад
Ответить
R_a_i_n
1770036299
Терзают смутные сомнения, что зинку где-то кинули.
Ответить
DMитрий
1770037435
И скоро Джона или Криса, что в общем всё равно, Возьмут тихонько за хомут, посадят в тачку и свезут домой к Марине. Им тоже хочется иметь последней моды шелка, Выходит, нужно всё успеть, покуда грудь высока, И, значит, принцип этих дам — все флаги в гости будут к нам — вполне невинен! Ленинградское время — ноль часов, ноль минут.
Ответить
Дубина
1770037601
ЗПРФ! Без комментариев.....
Ответить
Цугундeр
1770038095
Нет гордости и нет тщеславия. Лишь обречённый вздох.. Опять навязывают вожделенье. И в чём подвох?)
Ответить
Император 1
1770038214
Да на.х.ер этот инвалид нужен. Забивает раз в 4 матча в САУДОВСКОЙ АРАВИИ
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1770038409
Какая связь со вторым джоном и забастовкой Рональду против шейхов?
Ответить
Коста008
1770038655
За 35 лямов в валюте и с ЗП в 10 Зенит его не оставит. Но интересно будет на него посмотреть, если в форме, поможет Зениту зимой
Ответить
Интерес
1770038847
То есть, "на горА" 10 млн зряплаты за три месяца? Не хило...Глобальное похолодание, или-"маразм крепчает".
Ответить
boris63
1770039963
Бесплатная оренда за четыре ляма, не хило. Похоже Зенит финализировали на бабло.
Ответить
