«Зенит» финализировал сделку по Дурану: подробности

Нападающий «Фенербахче» Джон Дуран, права на которого принадлежат «Аль-Насру», продолжит карьеру в «Зените».
Стороны окончательно договорились об условиях трансфера. Игрок уже вылетел в Петербург для прохождения медосмотра и подписания контракта.
«Зенит» возьмет форварда в бесплатную аренду до конца сезона с правом выкупа за 35 миллионов евро.
Сам колумбиец получит за полгода 4 миллиона евро от клуба РПЛ, остальная часть зарплаты (около 6 млн) будет выплачиваться «Аль-Насром».
- В этом сезоне 22-летний Дуран забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.