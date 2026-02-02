«Зенит» финализировал сделку по Дурану: подробности

Нападающий «Фенербахче» Джон Дуран, права на которого принадлежат «Аль-Насру», продолжит карьеру в «Зените».

Стороны окончательно договорились об условиях трансфера. Игрок уже вылетел в Петербург для прохождения медосмотра и подписания контракта.

«Зенит» возьмет форварда в бесплатную аренду до конца сезона с правом выкупа за 35 миллионов евро.

Сам колумбиец получит за полгода 4 миллиона евро от клуба РПЛ, остальная часть зарплаты (около 6 млн) будет выплачиваться «Аль-Насром».