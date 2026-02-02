Канчельскис одним словом описал Сафонова после его перформанса в матче со «Страсбуром»

Андрей Канчельскис похвалил Матвея Сафонова за игру в составе «ПСЖ».
- Российский вратарь в воскресенье помог парижанам победить «Страсбур» (2:1).
- На 21‑й минуте он отразил пенальти.
- Сафонова признали лучшим игроком матча.
«Молодец! Нужно поздравить Матвея, так держать. Прогресс должен быть в каждом матче. Главное, чтобы он стал основным вратарeм и принeс победу «ПСЖ».
Я не сомневаюсь, что всe будет зависеть от него. А мы будем болеть и переживать за него. Дай Бог, чтобы он стал основным, мы будем только рады.
Любая наша победа в Европе – это плюс. Пусть так и будет», – заявил Канчельскис.
Источник: «Советский спорт»