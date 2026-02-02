Смолов назвал самого техничного защитника: «Казалось, что он может сыграть «десятку»

Экс-форвард сборной России Федор Смолов рассказал, против каких защитников ему было сложнее всего играть в РПЛ и международных турнирах.

«Если брать чемпионат России, то у ЦСКА была самая надежная оборона: Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий играли там практически на протяжении всей карьеры. И против них было сложнее всего.

Что касается иностранцев, то я был в приятном шоке, можно сказать в *** [шоке], от Серхио Рамоса, когда впервые сыграл против него.

Я не видел настолько техничного защитника. Казалось, что он может сыграть «десятку». При этом он все это делал так играючи, легко. Он и забивал много.

Еще похожее ощущение было, когда играл на «Энфилде» против «Ливерпуля» против Шкртела. Я шел на мяч головой, а он прыгнул шипами и порвал мне футболку, рассек мне бок.

Тогда я понял: «Вот это Англия, совсем другой уровень единоборств», – заявил Смолов.