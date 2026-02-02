Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Спартак» упомянут в слитых файлах секс-преступника Эпштейна

«Спартак» упомянут в слитых файлах секс-преступника Эпштейна

Вчера, 11:43
34

В слитых документах по делу Джеффри Эпштейна оказался замечен «Спартак».

«Найдено письмо, где помощница известного педофила доставала билеты на стадион красно-белых во время ЧМ-2018.

В слитой переписке некая Белла Клейн (по запросу в гугл – порноактриса) попросила Лесли Грофф тикеты на матч Колумбия – Дания. Экс-секретарь уточнила у Эпштейна, можно ли отдать их девушке, – босс согласился.

Но попасть на игру не получилось, и тогда помощница предложила четвертьфинал Колумбия – Англия. После этого выслала Белле билеты стоимостью 748 долларов на домашний стадион «Спартака», – написал источник.

  • Эпштейн умер в 2019 году в 66 лет.
  • Джеффри создал элитное секс-сообщество и привлек к проституции не менее 1000 девочек и женщин.
  • В деле Эпштейна фигурируют фамилии таких людей, как президент США Дональд Трамп, экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Россия. Премьер-лига США. МЛС Спартак
acor94
1770026326
Предлагаю нововведение. Сделайте как на чемпионате. Подписывайте автора новости, мы должны знать своих героев по именам))
Ответить
bset
1770026390
Я всякое встречал от журналюх, но тут я просто поражен. Натянули, перетянули, а потом еще натянули эту новость.
Ответить
СильныйМозг
1770026444
Предлагаю отождествить спартак и порноактрису.
Ответить
ScarlettOgusania
1770027441
если бы бомба опубликовала о слитых файлах, где краснодарская фирма Shtorm поставляла девушек для "элиты" Эпштейна, я бы мог понять, об этом писали многие тг-каналы... какое отношение имеет Спартак в этом, притянутом на уши мошенническом файле..? ЧМ-18 для этого пришлось вспомнить...))
Ответить
Бумбраш
1770027579
...доставала билеты на стадион красно-белых во время ЧМ-2018!!!!....шлямбодыр,афтар сего опуса по ходу опущенка и писалось это для таких же зинаидовских опущенок,вон как визжат.княгинч так не визжали даже когда ее гулливер в подтрибунке шарашил)))
Ответить
R_a_i_n
1770029170
Заднеприводные представители клуба с берегов Невы ожидаемо перевозбудились. Оно и понятно, их тема. Позор бомбардиру и их редакторам!
Ответить
andr45
1770031189
Только такой законченный "удак, как Миллер, может нанимать на работу подобных идиотов)) ШЕДЕВР КРЕТИНИЗМА, понимаешь ли))
Ответить
рылы
1770040171
я вот думаю, написать что-нибудь, или не надо)
Ответить
Литейный 4 (returned)
1770041379
Смешно смотреть как хряки оправдываются за свой антинародный позор! Гыгыгы
Ответить
lordmrv
1770057250
Какой-то тридварас написал эту статью, чтобы рассорить болел. А если бы это было на стадионе Зенита? Да в принципе какая разница где. Малолетний идиот, если речь об игре Колумбия - Англия (вроде последние по пеналям победили), то это 1/8 финала. То есть все притянул за уши, да ещё и не угадал.
Ответить
