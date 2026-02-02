«Спартак» упомянут в слитых файлах секс-преступника Эпштейна

В слитых документах по делу Джеффри Эпштейна оказался замечен «Спартак».

«Найдено письмо, где помощница известного педофила доставала билеты на стадион красно-белых во время ЧМ-2018.

В слитой переписке некая Белла Клейн (по запросу в гугл – порноактриса) попросила Лесли Грофф тикеты на матч Колумбия – Дания. Экс-секретарь уточнила у Эпштейна, можно ли отдать их девушке, – босс согласился.

Но попасть на игру не получилось, и тогда помощница предложила четвертьфинал Колумбия – Англия. После этого выслала Белле билеты стоимостью 748 долларов на домашний стадион «Спартака», – написал источник.