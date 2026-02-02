В слитых документах по делу Джеффри Эпштейна оказался замечен «Спартак».
«Найдено письмо, где помощница известного педофила доставала билеты на стадион красно-белых во время ЧМ-2018.
В слитой переписке некая Белла Клейн (по запросу в гугл – порноактриса) попросила Лесли Грофф тикеты на матч Колумбия – Дания. Экс-секретарь уточнила у Эпштейна, можно ли отдать их девушке, – босс согласился.
Но попасть на игру не получилось, и тогда помощница предложила четвертьфинал Колумбия – Англия. После этого выслала Белле билеты стоимостью 748 долларов на домашний стадион «Спартака», – написал источник.
- Эпштейн умер в 2019 году в 66 лет.
- Джеффри создал элитное секс-сообщество и привлек к проституции не менее 1000 девочек и женщин.
- В деле Эпштейна фигурируют фамилии таких людей, как президент США Дональд Трамп, экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Источник: «Бомбардир»