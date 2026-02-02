Легионер «Локомотива» сделал выбор между Россией и США

Полузащитник «Локомотива» Лукас Вера сообщил, что у него был варианты в МЛС, но он предпочел Россию.
– А предложения были только из России?
– Нет. Когда находился в Аргентине, мной интересовались разные клубы – из Мексики, США. Из той же Аргентины. Но я решил взять паузу, потому что хотел вернуться в Россию.
– Почему отказался от варианта из США? Все-таки МЛС, летом чемпионат мира...
– Мне нравится чемпионат России, хотел поиграть в топ-клубе. В тех же «Химках» было супер, но команда все-таки боролась за выживание. А здесь я в топ-команде, которая мне нравится. Поэтому и отклонил офферы из той же МЛС – хотя условия там предлагали лучше.
- «Локо» подписал с игроком контракт до 2028 года.
- 28-летний полузащитник был свободным агентом.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»