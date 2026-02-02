«Я что, такой жирный?»: Вера – о своем лишнем весе

Новичок «Локомотива» Лукас Вера прокомментировал резонансную ситуацию со своим лишним весом.

Аргентинец прибыл на сборы с лишним весом.

Клуб показывал, что у него сейчас 68,3 кг при росте 164 см.

Вера продолжает приходить в форму.

– Что самое забавное читал о себе?

– Когда увидел фото с неудачного ракурса, подумал: я что, такой жирный?! Но я не такой! Сказалось мое строение тела и особенно манера бега – я всегда чуть наклонен вперед. Из-за этого кажется, что у меня есть живот...

– Как сбрасывал вес? Отказался от какой-то еды?

– Нет, сильных ограничений по питанию не было. Просто здесь оно сбалансированное. Ключевое – тренировки. С командой ты всегда находишься в режиме, постоянно идут занятия. Из семи дней мы тренируемся шесть. А в Аргентине, например, я тренировался только четыре. И, разумеется, интенсивность была ниже – это сказалось. На сборах вес тает.