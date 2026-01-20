Смородская – о новичке «Локомотива»: «Откуда они его откопали?»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская убеждена, что новый полузащитник московской команды Лукас Вера не способен стать заменой для Дмитрия Баринова.

«Кто такой этот Вера? Откуда они его откопали? Зачем «Локомотиву» это было нужно? Они не заменят Баринова им.

Он был капитаном команды, воспитанником, как можно было себя так повести? Ужас! Не знаю, зачем они Баринова отдали в ЦСКА.

Вера приехал на сборы с лишним весом? Все футболисты прекрасно знают, что должны приезжать на сборы в форме. В том числе и этот Вера», – сказала Смородская.