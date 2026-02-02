У Генича сегодня годовщина травмы, из-за которой он закончил карьеру: «Чувство недосказанности остается»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил о знаковой для себя дате.
«Сегодня ровно 22 года, как я получил травму несовместимую с профессиональной карьерой футболиста.
2 февраля, 2004 год. Турция. Белек. Товарищеский матч с тульским «Арсеналом». Неудачное движение к мячу – и вуаля. Операция. Одна, вторая, третья… Восьмая. Помню момент, как вчера… И все операции помню.
И вот сижу думаю: этот день повод просто для радости или разочарования… Вроде и сложилось всe лучше не придумаешь, а чувство недосказанности остается…
Перед вылетом на кубок РПЛ в Абу-Даби самое то предаться воспоминаниям», – написал Генич.
- Журналисту исполнилось 48 лет 3 января.
- До 2005 года он играл в футбол на профессиональном уровне.
- Затем Генич стал комментатором.
Источник: телеграм-канал Константина Генича