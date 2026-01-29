Генич прокомментировал интерес «Реала» к Эмери

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о том, что Унаи Эмери может возглавить «Реал».

Сообщалось, что экс-тренера «Спартака» рассматривают на замену Альваро Арбелоа по окончании сезона.

Сейчас он работает в «Астон Вилле».

«На мой взгляд, это не совсем реальный вариант для «Реала». При всем уважении к Эмери, его послужному списку и прекрасной тренерской карьере, в больших клубах у него не получается. Для такой команды, как «Реал», это показатель. Если бы Эмери был уровнем как Карло Анчелотти, наверное, окей.

«Реал» – особенный и уникальный клуб, он не должен искать тренера, который тренирует. Он должен искать тренера‑коммуникатора, который создает правильную атмосферу, является отцом, братом, родственником для футболистов, ходит и гладит их по голове.

Играть‑то они умеют все, большинство футболистов – звезды. Их только надо правильно подготовить (и здесь очень важна роль тренера по физподготовке) и правильно расставить на поле.

Тренер «Реала» должен быть менее требовательным к игрокам, чем в других командах. У Эмери это не совсем получилось в «ПСЖ» и «Арсенале» по разным причинам. Но у него получается с командами второго эшелона, в этом его огромный плюс.

Он действительно большой тренер по современным меркам, но не для команды уровня «Реала». Это команда со своим эго, а ДНК Эмери не совсем подходит для нынешнего «Реала», – заявил Генич.