Мостовой рассказал, как перенес попытку похищения

Зенитовец Андрей Мостовой вспомнил реакцию на осеннюю попытку похищения.

В ночь на 23 октября в Санкт-Петербурге, когда Мостовой направлялся к своему автомобилю, несколько неизвестных подбежали к нему и начали хватать за руки, пытаясь затащить в микроавтобус.

Футболисту удалось отбиться от нападавших.

Ведется следствие.

– После неприятной ситуации с попыткой похищения (октябрь 2025-го) про вас разное писали. Вплоть до того, что долго пришлось восстанавливаться психологически. Как было на самом деле?

– Точно без «загонов». Денeчек было: еду на машине – оборачиваюсь. Или в паркинге, прежде чем в лифт сесть. Но это один день.

Правда, когда всe произошло, ночь не спал. Но и никому ничего особо не рассказывал. В целом спокойно отнeсся. Тем более, «Зенит» помог с безопасностью.

Что у них было в голове? Не знаю. Может, что‑то одурманило? Это очень странное поведение. А ведь ребята уже не маленькие. По нынешним временам их действия – очень странные.