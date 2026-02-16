Орлов не включил Мостового в число лидеров «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о полузащитнике «Зенита» Андрее Мостовом.

«Мостовой не лидер «Зенита». Он все время между основным и запасным. Это хороший футболист, входит в обойму. Но он не дает того результата, который дает Вендел, который давали Клаудиньо, Малком, Дзюба.

Вот Мостовой похож на Дзюбу по результатам, по КПД, по вкладу в победы? Нет! У каждого свои достоинства и недостатки», – сказал Орлов.