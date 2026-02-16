Орлов не включил Мостового в число лидеров «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о полузащитнике «Зенита» Андрее Мостовом.
«Мостовой не лидер «Зенита». Он все время между основным и запасным. Это хороший футболист, входит в обойму. Но он не дает того результата, который дает Вендел, который давали Клаудиньо, Малком, Дзюба.
Вот Мостовой похож на Дзюбу по результатам, по КПД, по вкладу в победы? Нет! У каждого свои достоинства и недостатки», – сказал Орлов.
- 28-летний Мостовой в этом сезоне провел 24 матча за «Зенит», забил 7 голов, сделал 4 ассиста.
- Он выступает за основную команду петербуржцев с лета 2020 года.
Источник: «Чемпионат»