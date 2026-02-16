«Побаиваются, на себе прочувствовал»: Митрюшкин рассказал, как в Европе относятся к русским

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал об отношении европейцев к России.

Митрюшкин выступал в Европе за клубы Швейцарии и Германии в период с 2016 по 2022 год.

Сейчас он капитан «Локомотива».

– Русских побаиваются в Европе?

– 100 процентов! Я это на себе прочувствовал. Там думают, что мы закрытые и холодные.

– Есть пример?

– Ехал на поезде из Кельна в Дюссельдорф. Меня приехал забирать начальник команды, мы весь путь разговаривали обо всем. Подъезжая уже к отелю, он мне говорит: «Слушай, а ты такой отличный парень, язык хорошо знаешь. Я представлял себе, что всю дорогу в окно будешь смотреть и молчать – ты же русский». Ответил ему, что это большой стереотип.