Футболист из Крыма погиб в зоне СВО

В Федерации футбола Евпатории сообщили о гибели Сергея Петрова.

Нападающему было 28 лет. Он погиб в зоне СВО на покровском направлении.

Петров в июне 2025 года принял решение уйти на СВО добровольцем и попал в штурмовую бригаду.

Его последняя команда – евпаторийская «ТаврияЭнерго». Форвард провел 1 матч за молодежную сборную Украины в ноябре 2016 года.

Петров начинал карьеру в луцкой «Волыни», затем играл в кировоградской «Звезде», ФК «Львов», «Рухе», «Металлисте 1925», «Агробизнесе». В 2022 году он вернулся в Крым, где выступал за «Алустон» (Алушта), после уехал в Узбекистан, а карьеру завершил из-за травмы.