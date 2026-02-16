«Пари НН» отправил вингера в грузинский клуб

«Пари НН» договорился о переходе вингера Вахо Бедошвили в «Иберию 1999» на правах аренды.

Она рассчитана на 2026 год.

«Мы желаем Вахо получить новый опыт, выступая в Грузии. Удачи и успехов на новом этапе карьеры!», – говорится в сообщении клуба РПЛ.