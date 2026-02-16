Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Пари НН» отправил вингера в грузинский клуб

Сегодня, 13:28
1

«Пари НН» договорился о переходе вингера Вахо Бедошвили в «Иберию 1999» на правах аренды.

Она рассчитана на 2026 год.

«Мы желаем Вахо получить новый опыт, выступая в Грузии. Удачи и успехов на новом этапе карьеры!», – говорится в сообщении клуба РПЛ.

  • 22-летний Бедошвили перешел в «Пари НН» в августе и провел за клуб 2 матча.
  • Срок контракта экс-игрока молодежной сборной Грузии с нижегородцами рассчитан до середины 2028 года.
  • «Иберия 1999» в прошлом сезоне победила в чемпионате Грузии и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Еще по теме:
3 клуба РПЛ поборются за защитника «Спартака» 1
Грулев: «Я жил в табло на «Локомотиве» 4
«Пари НН» заинтересовался вингером «Ахмата»
Источник: официальный сайт «Пари НН»
Россия. Премьер-лига Грузия. Лига Эровнули Трансферы Пари НН Иберия 1999 Бедошвили Вахо
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1771239954
Кто-то знал об этом футболисте до этой новости
Ответить
Главные новости
Пономарев раскритиковал футболиста «Зенита»: «Как он может что-то требовать?»
15:27
Хайкин ответил, как «Буде-Глимт» может пройти «Интер» в Лиге чемпионов
14:48
Назван фаворит на подписание спартаковца Хлусевича
14:17
Футболист из Крыма погиб в зоне СВО
13:58
3
Быстров – о Сперцяне и Кордобе: «Какой смысл уходить в европейское говно?»
13:51
7
«Локомотив» не договорился о зарплате с вингером «Крыльев»
13:37
1
Орлов: «Щeлочку я нашeл однажды — она стала легендарной»
13:08
4
3 клуба РПЛ поборются за защитника «Спартака»
12:41
4
Слуцкий назвал минимальную сумму, которую согласен получать за 1 съемочный день или лекцию
12:20
1
РФС вернется к вопросу о переходе в Азию
12:11
31
Все новости
Все новости
Мостовой уничижительно высказался о соперниках сборной России
14:54
«Локомотив» не договорился о зарплате с вингером «Крыльев»
13:37
1
Фото«Пари НН» отправил вингера в грузинский клуб
13:28
1
Погребняк сказал, что нужно сделать «Спартаку» для борьбы с лидерами РПЛ
13:19
1
Орлов: «Щeлочку я нашeл однажды — она стала легендарной»
13:08
4
Глушаков объяснил, почему у ЦСКА зимой возросли шансы на чемпионство
12:58
1
Митрюшкин сказал, пытался ли «Спартак» вернуть его
12:50
1
3 клуба РПЛ поборются за защитника «Спартака»
12:41
4
Орлов не включил Мостового в число лидеров «Зенита»
12:29
4
Слуцкий назвал минимальную сумму, которую согласен получать за 1 съемочный день или лекцию
12:20
1
Капитан «Балтики» двумя словами описал Талалаева
12:10
3
«Побаиваются, на себе прочувствовал»: Митрюшкин рассказал, как в Европе относятся к русским
11:45
1
ФотоДзюба уверенно лидирует в топ-5 лиг Европы по одному показателю
11:32
7
Получающий норвежское гражданство Хайкин рассказал о своем отношении к России
11:31
7
Экс-игрок «Зенита» объяснил хорошую форму Вендела: «Он стремится уехать»
11:23
1
Глушаков поделился ожиданиями от работы Карседо в «Спартаке»
11:11
Митрюшкин рассказал, как Дзюба однажды взял его перчатки в «Спартаке»
10:59
1
Защитник «Краснодара» включил РПЛ в топ-6 чемпионатов в мире
10:46
1
Тумилович назвал большую ошибку «Динамо»
10:27
4
Семин высказался о трансферной активности ЦСКА
10:14
1
Фассон отклонил два предложения «Локомотива» о продлении контракта
09:42
Ветеран «Зенита» предсказал, что будет с Соболевым в клубе
09:26
10
Артига рассказал, когда Даку вернется в состав «Рубина» после травмы
09:14
Экс-игрок «Зенита» заявил о бессмысленности трат клуба в отсутствие еврокубков
09:01
17
Аршавин оценил ситуацию в «Ростове», у которого нет трансферов
08:49
Определен лучший комментатор «Матч ТВ»
07:47
28
Гончаренко выбрал лучший город России – это не Москва
01:50
11
В Бразилии появился еще один претендент на Фассона из «Локомотива»
01:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 