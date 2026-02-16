«Пари НН» отправил вингера в грузинский клуб

«Пари НН» договорился о переходе вингера Вахо Бедошвили в «Иберию 1999» на правах аренды.
Она рассчитана на 2026 год.
«Мы желаем Вахо получить новый опыт, выступая в Грузии. Удачи и успехов на новом этапе карьеры!», – говорится в сообщении клуба РПЛ.
- 22-летний Бедошвили перешел в «Пари НН» в августе и провел за клуб 2 матча.
- Срок контракта экс-игрока молодежной сборной Грузии с нижегородцами рассчитан до середины 2028 года.
- «Иберия 1999» в прошлом сезоне победила в чемпионате Грузии и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
Источник: официальный сайт «Пари НН»