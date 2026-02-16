Митрюшкин рассказал, как Дзюба однажды взял его перчатки в «Спартаке»

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал историю про форварда «Акрона» Артема Дзюбу во время их выступлений в «Спартаке».

– Дзюба хочет сыграть в матче вратарем. У вас есть мечта выйти полевым?

– У меня – нет, но на него было бы интересно посмотреть.

Есть история про Дзюбу: выступаю за дубль «Спартака», день игры, собираю рюкзак, иду забирать перчатки с сушки, а их там нет. Везде посмотрел, все говорят, что никто их не брал. Беру запасные, иду в автобус, а в этот момент на базу заходит основа и Артем с моим перчатками: «Антоха, я взял твои перчи пенальти половить».

Ему всегда нравилось вратарство, и, стоит признать, в пенальти он хорош.