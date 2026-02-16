Аршавин оценил ситуацию в «Ростове», у которого нет трансферов

Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что у «Ростова» закрыты все позиции в составе.

«Ростов» – стабильная команда. Трансферов нет, но у них достаточно футболистов. Все позиции закрыты. Если бы у них был Карпин тренер, то после лидеров турнира в числе претендентов на медали был бы «Ростов».

Они ставят перед собой задачу засветить и продать игроков. Проект работает. Главное, чтобы эта прибыль покрыла долги, которые, как говорят, есть у команды», – сказал Аршавин.