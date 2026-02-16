Зинченко может выбыть на год

Александр Зинченко, защитник «Аякса» и сборной Украины, получил травму левой ноги и может пропустить мартовские стыковые матчи отбора ЧМ-2026.

Как сообщает ТаТоТаке, игрок получил повреждение в своем первом официальном матче в основном составе нидерландского клуба.

По данным источника, оптимистичный прогноз предполагает разрыв боковой связки и восстановление в срок от шести недель до трех месяцев.

Пессимистичный сценарий предусматривает разрыв передней крестообразной связки, из-за которого реабилитация может занять от восьми до 12 месяцев. Окончательный диагноз врачи смогут поставить после МРТ.