Зинченко может выбыть на год

Александр Зинченко, защитник «Аякса» и сборной Украины, получил травму левой ноги и может пропустить мартовские стыковые матчи отбора ЧМ-2026.
Как сообщает ТаТоТаке, игрок получил повреждение в своем первом официальном матче в основном составе нидерландского клуба.
По данным источника, оптимистичный прогноз предполагает разрыв боковой связки и восстановление в срок от шести недель до трех месяцев.
Пессимистичный сценарий предусматривает разрыв передней крестообразной связки, из-за которого реабилитация может занять от восьми до 12 месяцев. Окончательный диагноз врачи смогут поставить после МРТ.
- Зинченко перешел в «Аякс» на правах аренды из «Арсенала».
- Первую часть сезона он провел в аренде в «Ноттингем Форест».
- Зинченко играл в РПЛ за «Уфу».
Источник: «Бомбардир»