Зинченко может выбыть на год

16 февраля, 08:24
5

Александр Зинченко, защитник «Аякса» и сборной Украины, получил травму левой ноги и может пропустить мартовские стыковые матчи отбора ЧМ-2026.

Как сообщает ТаТоТаке, игрок получил повреждение в своем первом официальном матче в основном составе нидерландского клуба.

По данным источника, оптимистичный прогноз предполагает разрыв боковой связки и восстановление в срок от шести недель до трех месяцев.

Пессимистичный сценарий предусматривает разрыв передней крестообразной связки, из-за которого реабилитация может занять от восьми до 12 месяцев. Окончательный диагноз врачи смогут поставить после МРТ.

  • Зинченко перешел в «Аякс» на правах аренды из «Арсенала».
  • Первую часть сезона он провел в аренде в «Ноттингем Форест».
  • Зинченко играл в РПЛ за «Уфу».

Источник: «Бомбардир»
Нидерланды. Эредивизие Украина. Премьер-лига Аякс Зинченко Александр
