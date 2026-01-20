«Аякс» изменил условия перехода Зинченко

«Аякс» отказался от аренды левого защитника «Ноттингем Форест» Александра Зинченко, права на которого принадлежат «Арсеналу».

Вместо того клуб из Амстердама выкупит игрока за небольшую сумму. Все стороны уже договорились о постоянном трансфере.

Украинский футболист подпишет с «Аяксом» контракт до конца сезона с возможной опцией продления. Ему осталось пройти медобследование.